Boeing-739 рейса из Красноярска экстренно приземлился Новосибирске
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Boeing-739 рейса из Красноярска экстренно приземлился Новосибирске

9:34:156/25/2021Фото: pixabay
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На борту, где находились 178 человек, сработал датчик пожарной сигнализации.

Борт из Красноярска экстренно сел в Сочи

Вчера, 24 июня, в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет Boeing-739, летевший из красноярского аэропорта Емельяново. Все произошло в 16 часов 7 минут. Как выяснилось, на борту сработал датчик пожарной сигнализации в грузовом отсеке, поэтому экипаж борта принял решение совершить вынужденную посадку в Новосибирске. К счастью, все прошло благополучно.

Стало известно, что в самолете находились 178 человек, из них 39 детей и 7 членов экипажа. После посадки борт осмотрели, очагов возгорания также, как и повреждений, обнаружено не было. Пострадавших также нет.

По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку с целью установления обстоятельств произошедшего.

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