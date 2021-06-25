Boeing-739 рейса из Красноярска экстренно приземлился Новосибирске

Вчера, 24 июня, в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет Boeing-739, летевший из красноярского аэропорта Емельяново. Все произошло в 16 часов 7 минут. Как выяснилось, на борту сработал датчик пожарной сигнализации в грузовом отсеке, поэтому экипаж борта принял решение совершить вынужденную посадку в Новосибирске. К счастью, все прошло благополучно.
Стало известно, что в самолете находились 178 человек, из них 39 детей и 7 членов экипажа. После посадки борт осмотрели, очагов возгорания также, как и повреждений, обнаружено не было. Пострадавших также нет.
По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку с целью установления обстоятельств произошедшего.