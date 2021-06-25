«Как Ваня похож на папу»: Вдова Валерия Золотухина вывела в свет повзрослевшего сына актера

После смерти великого актера Валерия Золотухина, который скончался в 2013 году, каждый год на родине артиста на Алтае проходит театральный фестиваль. И ежегодно его посещают вдова актера Ирина Линдт и его сын Иван. В этом году посетила мероприятие и актриса Алика Смехова, которая выложила свежие фотографии с фестиваля. На них повзрослевший сын Золотухина запечатлен вместе с мамой. Пользователи соцсетей отмечают, что Иван с годами стал очень сильно поход на своего отца. Также фолловеры Смеховой пишут, что сын по-настоящему красавец и он может многого добиться.
«Как Ваня похож на папу»; «Сын Золотухина очень похож на него! Счастья ему и удачи! А вам респект!»; «У Ивана улыбка отца по-моему»; «Сын вылитый Валерий Золотухин!»; «Иван так на отца похож! Улыбка, взгляд с прищуром — золотухинские!!»; «Ваня чистая копия Валерия Золотухина, просто зеркальная копия», — заметили комментаторы.
Отметим, что Алика Смехова вместе со своим отцом Вениамином Смеховым участвовали в праздничной программе, посвященной 80-летию Валерия Золотухина. Об этом Алика рассказала на своей странице в Instagram.
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