Погибли люди: на Чехию обрушился мощный торнадо
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Погибли люди: на Чехию обрушился мощный торнадо

10:16:276/25/2021Фото: Боитесь торнадо и ураганов?
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По информации спасательной службы, пострадавших больше 150 человек, некоторые до сих пор находятся под завалами.

Торнадо обрушился на поселки Чехии

Вчера, 24 июня, на юго-восток Чехии обрушился торнадо. Под удар стихии попали сразу несколько сел. По предварительной информации, пострадали 150, среди них есть дети.

По последним данным, на пути торнадо оказались сразу семь населенных пунктов. В настоящее время спасатели страны продолжают работы, под завалами до сих пор находятся люди, сообщает ТАСС.

Представитель Объединенной службы спасателей и пожарных страны Гедвигу Кропачкову также сообщил, что есть погибшие, но не уточнил их точное число. Отметим, что власти Словакии и Австрии уже предложили свою помощь Чехии в ликвидации последствий стихийного бедствия. Так, Австрия уже направила в пострадавшую страну санитарные вертолеты, 30 автомобилей Скорой помощи, а также спасателей и медиков. Все медицинские учреждения Чехии были срочно переведены в режим повышенной готовности.

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