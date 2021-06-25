Уоррен Баффет ушел от Била Гейтса
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Уоррен Баффет ушел от Била Гейтса

10:10:286/25/2021Фото: Getty Images
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Сам миллиардер лояльно отнесся к его уходу и отметил, что не держит на него обид.

Баффет ушел из благотворительного фонда Гейтса

Накануне стало известно, что миллиардер и глава холдинговой компании Berkshire Hathaway покинул должность попечителя благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Отметим, что сейчас для фонда крайне сложный период, ведь супруги Гейтс решили расстаться. Сейчас они обсуждают изменение структуры фонда.

Отметим, что Баффет сообщил о своем решение в среду, и в своей речи отметил, что что разделил активы Berkshire Hathaway, стоимостью 4,1 миллиарда долларов, между пятью благотворительными организациями.

Также Баффет рассказал, что он много лет был "бездеятельным попечителем" фонда. Инвестор отметил, что его цели полностью совпадают с целями фонда, и их достижение не требует его прямого участия.

Отметим, что попечителем фонда четы Гейтс он был с 2006 года.  Фонд Билла и Мелинды Гейтс был одним из пяти бенефициаров щедрости миллиардера. Также Баффет отметил, что выполнил почти 50% обещаний, которые давал в 2006 году. Речь идет о его план распределения всех активов Berkshire – более 99% его собственного капитала – на благотворительность.

- За многие десятилетия я накопил почти непонятную сумму, просто делая то, что люблю. Сложные проценты, длинная взлетно-посадочная полоса, великолепные партнеры и наша невероятная страна просто сделали свою магию, – добавил Баффет.

В свою очередь, Бил Гейтс поблагодарил его за многолетнее сотрудничество и отметил. Что не держит на него обид. Гейтс подчеркнул, что инвестор будет продолжать поддерживать фонд, поскольку они ведут борьбу с бедностью и помогают миллионам людей.

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