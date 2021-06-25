Как правильно питаться в Апостольский пост с 28 июня? Что можно и нельзя
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Как правильно питаться в Апостольский пост с 28 июня? Что можно и нельзя

1:20:256/25/2021Фото: pxhere
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Петров пост, или как его еще называют - Апостольский - не является строгим. Он обладает двумя уникальными особенностями.

блюдо, рыба, овощи, еда, пост, диета
Пост знаменит обилием "рыбных" дней

28 июня в 2021 году в православных начинается первый период лета, ознаменованный постными днями на протяжении 14 дней. Начинается Петров пост.

Этот пост установлен в память о посте двух великих апостолов Петра и Павла, который они соблюдали ради подготовки души и тела к трудной миссии проповедования христианства по всей земле после того, как на них и на всю землю сошел Святой Дух. Пост этот всегда начинается на восьмой день от самого праздника сошествия Святого Духа - Троицы.

Окончание поста неподвижно и всегда 11 июля - в канун чествования самих Петра и Павла.

Петров пост, или как его еще называют - Апостольский - не является строгим. Он обладает двумя уникальными особенностями. Во первых, его длительность всегда разная, потому что дата начала "плавающая", а во вторых это единственный из четырех многодневных постов с обилием "рыбных" дней. То есть тех, когда рыбу есть можно. Поэтому этот пост переносится физически легче, чем остальные.

Стоит отметить, что праздник Петра и Павла всегда отмечается 12 июля. И этот день постным уже не является. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то он является постным, но разрешены послабления в виде рыбы, растительного масла, горячей пищи и умеренного количества вина.

Как питаться?

Во все дни Петрова поста запрещено мясо любое, в том числе и мясо птицы, яйца и любая молочная продукция.

Во вторник, четверг и выходные дни разрешено принимать в пищу горячую пищу с растительным маслом. Можно все эти дни употреблять рыбные блюда.

В понедельник (и в первый день поста и в последующие понедельники) можно готовить горячие блюда. Масло и рыбу неьзя.

Два дня - среда и пятница - проводятся по принципу сухоядения.

Подробный календарь питания по дням на Петров пост 2021:

пост
Календарь питания на Петров пост-2021

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