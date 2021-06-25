Как правильно питаться в Апостольский пост с 28 июня? Что можно и нельзя

28 июня в 2021 году в православных начинается первый период лета, ознаменованный постными днями на протяжении 14 дней. Начинается Петров пост.
Этот пост установлен в память о посте двух великих апостолов Петра и Павла, который они соблюдали ради подготовки души и тела к трудной миссии проповедования христианства по всей земле после того, как на них и на всю землю сошел Святой Дух. Пост этот всегда начинается на восьмой день от самого праздника сошествия Святого Духа - Троицы.
Окончание поста неподвижно и всегда 11 июля - в канун чествования самих Петра и Павла.
Петров пост, или как его еще называют - Апостольский - не является строгим. Он обладает двумя уникальными особенностями. Во первых, его длительность всегда разная, потому что дата начала "плавающая", а во вторых это единственный из четырех многодневных постов с обилием "рыбных" дней. То есть тех, когда рыбу есть можно. Поэтому этот пост переносится физически легче, чем остальные.
Стоит отметить, что праздник Петра и Павла всегда отмечается 12 июля. И этот день постным уже не является. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то он является постным, но разрешены послабления в виде рыбы, растительного масла, горячей пищи и умеренного количества вина.
Как питаться?
Во все дни Петрова поста запрещено мясо любое, в том числе и мясо птицы, яйца и любая молочная продукция.
Во вторник, четверг и выходные дни разрешено принимать в пищу горячую пищу с растительным маслом. Можно все эти дни употреблять рыбные блюда.
В понедельник (и в первый день поста и в последующие понедельники) можно готовить горячие блюда. Масло и рыбу неьзя.
Два дня - среда и пятница - проводятся по принципу сухоядения.
Подробный календарь питания по дням на Петров пост 2021: