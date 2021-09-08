Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года
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Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года

9:00:119/8/2021Фото: pixabay.com
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Лунные циклы влияют на рост растений. Подобно тому, как гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы, оно также влияет на влажность почвы.

Убирать овощи также важно, как и сажать по Луне

Садоводство с помощью Луны - отличный способ спланировать свою работу в огороде. Многие огородники следуют вековой практике посадки в фазу Луны для более здорового и продуктивного огорода.

Лунные циклы влияют на рост растений. Подобно тому, как гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы, оно также влияет на влажность почвы.

Поэтому говорят, что семена поглощают больше воды в период полнолуния и новолуния, тогда большее количество влаги будет вытягиваться на поверхность земли. Это позволяет семенам набухнуть , что придает большее прорастание и лучшее укоренение растений.

Огородничество во время фаз Луны имеет два периода лунного цикла: время между новой и полной Луной (приход Луны) и наоборот до периода (убывания Луны). Считается, что самым оптимальным будет, выбирать определенные типы растений во время убывания Луны и другие типы во время роста.

Убирать овощи также важно, как и сажать по Луне. В сентябре благоприятным временем для сбора овощей будет убывающая луна, которая начнется после сентябрьского полнолуния 20 сентября.

Чтобы решить, пришло время выкопать морковь и свеклу или подождать две недели, нужно вынуть 1-2 моркови из земли и осмотреть их. Если вы видели появление тонких корней, самое время убрать урожай, пока до него не дошли грызуны. Ранние сорта можно по мере необходимости извлекать из земли. Но некоторые снимают весь урожай ранней моркови сразу, чтобы пропеть сюжет с новой культурой.

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