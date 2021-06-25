Первым захотел стать депутатом Бердска Олег Яцков в сентябре 2021. Что известно о 36-летнем кандидате, рассказываем

Предвыборная гонка стартовал в Бердске. Напомним, 19 сентября 2021 года россияне сделают свой выбор - кто станет депутатов в Госдуме, а также в местном горсовете. Всего мест в совете депутатов Бердска - 27. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" ТИК Бердска, 24 июня подана первая заявка на выборы в горсовет Бердска.
Им стал Олег Яцков. Известно, что он появился на свет 13 мая 1985 года. Олег Михайлович пучил высшее образование в "Сибирской академии государственной службы" в 2007 году. В 2014 году окончил "Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Сегодня он является директором ООО "Сибирская Промышленная Компания". Живет в Бердске.
36-летний Олег Яцков собирается выдвигаться на округе №13 как самовыдвиженец. Стоит отметить, что официально он не зарегистрирован в качестве кандидата. Для этого ему ещё нужно собрать подписи за свою кандидатуру от бердчан. Он, кстати, является помощником депутата Николая Сычева.