Первым захотел стать депутатом Бердска Олег Яцков в сентябре 2021. Что известно о 36-летнем кандидате, рассказываем
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Первым захотел стать депутатом Бердска Олег Яцков в сентябре 2021. Что известно о 36-летнем кандидате, рассказываем

12:31:186/25/2021Фото: Кремлин.ру
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До сих пор он трудился помощником действующего народного избранника Николая Сычева.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые
Выборы состоятся 19 сентября 2021

Предвыборная гонка стартовал в Бердске. Напомним, 19 сентября 2021 года россияне сделают свой выбор - кто станет депутатов в Госдуме, а также в местном горсовете. Всего мест в совете депутатов Бердска - 27. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" ТИК Бердска, 24 июня подана первая заявка на выборы в горсовет Бердска.

Им стал Олег Яцков. Известно, что он появился на свет 13 мая 1985 года. Олег Михайлович пучил высшее образование в "Сибирской академии государственной службы" в 2007 году. В 2014 году окончил "Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Сегодня он является директором ООО "Сибирская Промышленная Компания". Живет в Бердске.

36-летний Олег Яцков собирается выдвигаться на округе №13 как самовыдвиженец. Стоит отметить, что официально он не зарегистрирован в качестве кандидата. Для этого ему ещё нужно собрать подписи за свою кандидатуру от бердчан. Он, кстати, является помощником депутата Николая Сычева.

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