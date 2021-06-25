Коллапс в Краснодарском крае: Туристы массово отказываться от путевок после требования быть привитым

Вчера, 24 июня, стало известно, что в Краснодарском крае ужесточили коронавирусные ограничения. Так, с 1 июля решено принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А с 1 августа планируется радикально ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Тем, у кого есть такие противопоказания, будет необходимо иметь на руках документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. При этом, детям до 18 лет сертификат о вакцинации не нужен, но обязательно должен быть в наличии отрицательный ПЦР-тест, причем, он необходим даже для младенцев.
После этой новости туроператоры сошли во мнении, что ужесточение ограничений означает конец туристического сезона в Краснодарском крае. Уже сейчас туристы начали отказываться от забронированных путевок и туров. А все потому, что они не успевают сделать вакцину.
Напомним, после введения первого компонента должен пройти 21 день до введения второго компонента. То есть, на курорт он попадет только через месяц. А в нынешних реалиях, когда в кабинеты вакцинации огромные очереди, есть шанс, что туристы попросту не успеют сделать прививку вовремя, а значит, потеряют свой тур. Поэтому, многие предпочитают сдать путевки и вернуть деньги.
По прогнозу Сергея Ромашкина, руководителя «Дельфина», другого крупного туроператора по внутреннему туризму, поток туристов в Краснодарский край в июле по уже реализованным турам уменьшится на 20% за счет туристов, для которых платные ПЦР-тесты будут большой финансовой нагрузкой.
В августе, по его оценке, потери турпотока для Краснодарского края будут еще значительней: до его курортов не доедет около 80% туристов, которые планировали отдыхать в регионе.
«Сейчас в России привито около 12% населения. Учитывая то, что между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом 7-8 июля. То есть у туристов есть только неделя для получения сертификата», – говорит Сергей Ромашкин. Если ограничения останутся без изменений, по итогам года Краснодарский край не досчитается 35% туристов от планируемого объема за 2021 год.
Уже сейчас Ассоциация туроператоров (АТОР) направила обращения в правительство РФ, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края. В них они просят смягчить ограничения для российских туристов.
24 июня в АТОР поступили сотни писем и звонков от туристов, которые жалуются, что технически не успеют сделать прививку, и возмущенных тем, что зарубежные направления оставляют туристу выбор – ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а российские курорты – не оставляют такого выбора.
Кроме этого, подчеркивают в АТОР, новые ограничительные меры напрямую отразятся на работе туриндустрии Краснодарского края. В настоящее время, уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери – только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края.
Сложившаяся ситуация нанесет колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам. По предварительной оценке спрос на курорты Краснодарского края может снизиться минимум на 50%.