Лидеры стран Евросоюза отказались от встречи с Путиным

Вчера, 24 июня, в Брюсселе прошел саммит стран ЕС. На нем главы стран Евросоюза отказались от предложения Франции и Германии провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как считают дипломаты из Европы, предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров. Также лидеры стран дали понять, что им эта идея не пришлась по душе.
Как заявила журналистам Меркель, она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага".
"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - отметила она.
Кстати, был предложен и компромисс – на саммите предложили устроить встречу Путина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Кстати, президент Литвы Гитанас Науседа по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что ЕС будет решать, в каком подходящем формате следует вести диалог с Россией. Также он отдельно отметил, что против того, чтобы Путин приехал на саммит ЕС.