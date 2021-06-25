Программа будет продолжена: Более 1,5 тысяч семей региона уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря

Об особенностях детского отдыха в текущем сезоне рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.
Главным новшеством этого сезона стал запуск программы по компенсации родителям половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Начиная с 25 мая более 1,5 тысяч родителей приобрели путевки для своих детей и получили кешбэк. Процесс предоставления кешбэка контролируется на областном уровне: в Правительстве Новосибирской области создан оперативный штаб по данному направлению во главе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым.
Всего в Новосибирской области первые смены провели порядка 30 загородных лагерей, в которых отдохнули более 7 тысяч детей.
Замминистра Ольга Потапова отметила успешное проведение первой смены летней оздоровительной кампании. «Детский отдых в оздоровительных лагерях проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Массовых выездов детей из лагерей допущено не было. Традиционно лагеря Новосибирской области пользуются востребованностью среди жителей региона, и на летний период забронировано 100% путевок. Кешбэк позволил сделать отдых более доступным для родителей, дал возможность родителям выбрать лагерь для отдыха своего ребенка», – рассказала Ольга Потапова.
В настоящее время в регионе, как и на федеральном уровне, уже действует 2 системы возврата стоимости путевок в детские лагеря. Первая – приобретение путевок родителями онлайн по платежной системе «МИР». Вторая система – приобретенные путевки родителями до начала программы кешбэка (до 24 мая включительно), старт которой состоялся 15 июня.
Для получения компенсации стоимости за путевки, приобретенные до 24 мая, родителям необходимо написать заявление на сайте Госуслуг после завершения смены в лагере.
Как сообщалось ранее, на вопросы о возмещении части затрат на путевки в летние детские лагеря будет отвечать робот Николай и операторы единой региональной «Службы-122».
Напомним, с учетом 75% наполняемости загородных лагерей в текущем году будет снижено количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период, и составит не более 106,0 тысяч детей за лето в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания, в 2019 году – этот показатель был равен 136,0 тыс. детей.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области