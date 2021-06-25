Программа будет продолжена: Более 1,5 тысяч семей региона уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Программа будет продолжена: Более 1,5 тысяч семей региона уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря

1:02:376/25/2021Фото: pixabay.com
0

Первые летние смены завершились в детских оздоровительных лагерях Новосибирской области.

Программа будет продолжена: Более 1,5 тысяч семей региона уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря

Об особенностях детского отдыха в текущем сезоне рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Главным новшеством этого сезона стал запуск программы по компенсации родителям половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Начиная с 25 мая более 1,5 тысяч родителей приобрели путевки для своих детей и получили кешбэк. Процесс предоставления кешбэка контролируется на областном уровне: в Правительстве Новосибирской области создан оперативный штаб по данному направлению во главе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым.

Всего в Новосибирской области первые смены провели порядка 30 загородных лагерей, в которых отдохнули более 7 тысяч детей.

Замминистра Ольга Потапова отметила успешное проведение первой смены летней оздоровительной кампании. «Детский отдых в оздоровительных лагерях проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Массовых выездов детей из лагерей допущено не было. Традиционно лагеря Новосибирской области пользуются востребованностью среди жителей региона, и на летний период забронировано 100% путевок. Кешбэк позволил сделать отдых более доступным для родителей, дал возможность родителям выбрать лагерь для отдыха своего ребенка», – рассказала Ольга Потапова.

В настоящее время в регионе, как и на федеральном уровне, уже действует 2 системы возврата стоимости путевок в детские лагеря. Первая – приобретение путевок родителями онлайн по платежной системе «МИР». Вторая система – приобретенные путевки родителями до начала программы кешбэка (до 24 мая включительно), старт которой состоялся 15 июня.

Для получения компенсации стоимости за путевки, приобретенные до 24 мая, родителям необходимо написать заявление на сайте Госуслуг после завершения смены в лагере.

Как сообщалось ранее, на вопросы о возмещении части затрат на путевки в летние детские лагеря будет отвечать робот Николай и операторы единой региональной «Службы-122».

Напомним, с учетом 75% наполняемости загородных лагерей в текущем году будет снижено количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период, и составит не более 106,0 тысяч детей за лето в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания, в 2019 году – этот показатель был равен 136,0 тыс. детей.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Эксперт напомнила о новых правилах начисления пенсии с 1 июля
Назван самый капризный знак Зодиака: с ними шутки плохи
Большая потеря для РФ: умер легендарный Виктор Балашов
Вакцина, которую можно использовать неограниченное количество раз
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Сколько сборная России получит за выступление на Евро-2020
Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем
каникулыдетский лагерьлетний отдыхкэшбек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы получите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Коллапс в Краснодарском крае: Туристы массово отказываться от путевок после требования быть привитым
    12:51:15 6/25/2021
    Коллапс в Краснодарском крае: Туристы массово отказываться от путевок после требования быть привитым
    Напала на женщину за рублем прохожий в Новосибирске: забрал рюкзак и телефоны
    12:43:03 6/25/2021
    Напала на женщину за рублем прохожий в Новосибирске: забрал рюкзак и телефоны
    43-летняя Екатерина Климова порадовала поклонников фото в сексуальном халатике
    12:36:43 6/25/2021
    43-летняя Екатерина Климова порадовала поклонников фото в сексуальном халатике
    Ангар с тракторами и автомобилями сгорел под Новосибирском
    12:35:21 6/25/2021
    Ангар с тракторами и автомобилями сгорел под Новосибирском
    БердскПервым захотел стать депутатом Бердска Олег Яцков в сентябре 2021. Что известно о 36-летнем кандидате, рассказываем
    12:31:18 6/25/2021
    Первым захотел стать депутатом Бердска Олег Яцков в сентябре 2021. Что известно о 36-летнем кандидате, рассказываем
    В ЯНАО сгорел крупный деловой центр «Строитель»: спасли 540 человек
    12:28:41 6/25/2021
    В ЯНАО сгорел крупный деловой центр «Строитель»: спасли 540 человек
    Смертельное ДТП: 21-летний водитель ВАЗа в лобовом столкновении с большегрузом KENWORTH на трассе Новосибирск - Кемерово
    12:23:47 6/25/2021
    Смертельное ДТП: 21-летний водитель ВАЗа в лобовом столкновении с большегрузом KENWORTH на трассе Новосибирск - Кемерово
    25 июня день Петра Солнцеворота: Как использовать особенный день и запустить мощные изменения в своей жизни
    12:20:06 6/25/2021
    25 июня день Петра Солнцеворота: Как использовать особенный день и запустить мощные изменения в своей жизни
    БердскКовидный госпиталь Бердска забит под завязку: Минздрав выделил 120 коек, а в нем 150 зараженных коронавирусом
    12:17:19 6/25/2021
    Ковидный госпиталь Бердска забит под завязку: Минздрав выделил 120 коек, а в нем 150 зараженных коронавирусом
    Супер новая форма вакцины появится в России: в виде жвачки
    12:08:38 6/25/2021
    Супер новая форма вакцины появится в России: в виде жвачки