За семь дней поезда насмерть задавили четырех жителей Новосибирской области

Ежедневно в Западной Сибири на железное дороге погибают 1-2 человека. Больше всего таких случаев в Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.
За 5 месяцев 2021 года на Красноярской и Западно-Сибирской железных дорогах травмировано 74 человека, из них 56 со смертельным исходом, в том числе 6 детей. Только за последнюю неделю в Новосибирской области на железной дороге погибли 4 человека.
Так, смертельный случай произошел вчера, 24 июня в Новосибирске. Погиб мужчина – он шел в наушниках по путям и не услышал приближения поезда. Несмотря на экстренное торможение, локомотив сбил его насмерть.
Также вчера в Кемеровской области пьяный 25-летний мужчина стоял на железное дороге. Машинист слишком поздно его заметил, применил экстренно торможение, но то не помогло – мужчина оказался под колесами и сразу умер.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России обращает внимание на то, что основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом являются нарушения правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.
Часто люди идут вдоль железнодорожных путей, желая, видимо, сократить время. Казалось бы, позади и впереди тебя - просматриваемая территория, но опасность все-таки есть. Если вы переходите железнодорожные пути и видите приближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по какому пути он проследует. В надежде маневра можно оказаться прямо под колесами. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров.
Кроме того, надо учитывать, что в пределах населенного пункта скорость идущего поезда составляет 40-80 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников плейера. Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы.