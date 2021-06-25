Медведи устали от леса и идут в усадьбы красноярцев

Сегодня, 25 июня, у жительницы Лесосибирска произошла неожиданная встреча – к женщине на дачный участок пришел медведь. Она перепугалась и рассказала об этом своей матери, а та, в свою очередь, вызвала спасателей. Но пока они прибыли на место, мишка убежал. Охотники, которые видели животное, говорят, что он был довольно крупный. Поиски зверя продолжаются.
А вчера, 24 июня, около восьми вечера спасателям поступила информация о другом медведе. Его заметили в частном секторе. На место выехали Росгвардия и полиция. К счастью, через 4 часа животное удалось найти. Его застрелили.
Напомним, 21 июня, в Красноярском крае медведь насмерть задрал подростка. Молодой человек сопровождал туристическую группу, которая устроила экскурсию по национальному парку. Маршрут был проложен через место обитания медведей. В какой-то момент подросток остался один и в этот момент на него напал медведь. Спастись ему не удалось. Также пострадал еще один мужчина – он направился на поиски подростка. Но ему удалось отбиться от медведя с помощью ножа, несмотря на то, что он получил травмы. Медведя также застрелили.