Референдум по Донбассу задумал провести Зеленский
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Референдум по Донбассу задумал провести Зеленский

2:11:196/25/2021Фото: кадр из фильма
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По его словам, сделать выбор должны жители Украины. И заявил, что не исключает полного разрыва отношений с Донбассом после референдума.

Зеленский рассказал о возможном референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на одном из местных телеканалов заявил. Что не исключает возможности проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что такие решения должны принимать жители страны. Ранее радикальные политики страны заявляли, что от региона надо отгородиться стеной.

"Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием "Вода Донбасса"? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды", - сказал Зеленский.

Тем не менее, украинский лидер подчеркнул, что надеется найти способ урегулировать отношения, если же нет – то разрыв возможен.

"Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", — заключил Зеленский.

Отметим, согласно результатам майского опроса группы "Рейтинг", две трети украинцев (69 процентов) настаивают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины.

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