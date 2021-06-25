Что лучше всего посеять на выходных 26 и 27 июня по лунному календарю

В субботу, 26 июня, будет благоприятный день для работ в саду и в огороде. Можно высаживать рассаду и сеять семена растений, которые вы еще не успели посадить или только готовитесь. В это время благоприятна к высадке поздняя рассада капусты для зимнего хранения и поздних огурцов, которые будут радовать вас своим урожаем до первых похолоданий.
Также в этот день можно посеять морковь и редьку, которые пригодятся также для хранения зимой. Как раз сроки вызревания будут такими, что сбор урожая придется перед выпадением первого снега.
Хорошо в эти дни заниматься посадкой саженцев деревьев и кустарников, многолетников, в том числе щавеля и ревеня. Благоприятно вносить разного рода подкормки и удобрения.
Сегодня можно провести окучивание картофеля и его обработку от колорадского жука.
Можно в этот день сеять кочанные салаты и разную зелень, в частности укроп. Производите поливы.
Нельзя сегодня заниматься обрезкой деревьев, пасынковать помидоры и формировать и прищипывать плети огурцов.
В воскресенье, 27 июня, луна в неплодородном знаке Водолея. Любые работы, связанные с посадкой, пересадкой и посевами, запрещена. Нельзя замачивать и семена.
Можно сегодня рыхлить землю, пропалывать сорняки, прореживать частые всходы. Полив неблагоприятен.
Но можно поработать с саженцами помидоров и огурцов - прищипывать, убирать боковые ростки (пасынковать), формировать огуречные плети.
Хорошо работать с химией - делать обработку от вредителей и заболеваний растений. В саду можно обрезать деревья и кустарники, выкопать луковицы цветов на хранение.
Благоприятна стрижка газона - он долго не будет расти.