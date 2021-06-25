Как вернуть деньги за туры в Краснодарский край, разъяснила АТОР
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Как вернуть деньги за туры в Краснодарский край, разъяснила АТОР

6:18:056/25/2021Фото: Flickr
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Туристический сезон в Краснодарском крае, похоже, закончится с 1 августа.

В Краснодарском крае может провалиться туристический сезон

24 июня из сообщения губернатора стало известно о том, что в Краснодарский край с 1 августа на отдых в гостиницы и отели смогут приехать только вакцинированные туристы.

Введение новых требований фактически закроет туристический сезон с окончанием июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В Ассоциации сообщают о сотнях звонков и писем от туристов, которые жалуются на то, что их отдых срывается, так как они не успеют сделать прививку. В настоящее время жители страны пытаются переоформить туры, поменяв их на зарубежные или вернуть деньги за путевки.

«Любые возвраты будут осуществляться в соответствии с условиями договора, который подписал турист. В документе прописано, за сколько времени возможен возврат, что входит в туристический пакет и так далее», — рассказала Ломидзе.

Государство и туроператоры не обязаны компенсировать убытки россиян связанных с несостоявшимся отдыхом, отказ ехать не является форс-мажором, вины операторов в ситуации нет. Условия договоров у разных продавцов туров отличаются по срокам возврата и размеру штрафов.

«С одной стороны, туроператоры стараются максимально обезопасить себя. С другой, чем жёстче условия выдвигает компания, тем менее охотно у неё покупают туры», — прокомментировала исполнительный директор АТОР.

Зачастую граждане покупают невозвратные туры — они более дешевые, но деньги уже никто не вернет. 25 июня АТОР обратилась к правительству России, Ростуризму и губернатору Краснодарского края с просьбой о смягчении ограничений для недопущения срыва туристического сезона.

«Если требования о заселении в отели Краснодарского края только вакцинированных туристов сохранится, то, по сути, можно говорить о завершении туристического сезона на этом направлении», — отметила Ломидзе.

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Денег на отдых в этом году россияне много уже истратили?

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