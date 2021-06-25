Путин поздравил выпускников 2021 года
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Путин поздравил выпускников 2021 года

5:57:266/25/2021Фото: Кремлин.ру
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Хочу пожелать всем вам удачи – и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей работе.

Президент поздравил выпускников с окончанием школы
Президент поздравил выпускников с окончанием школы

В.Путин: Дорогие выпускники! Друзья!

Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами.

Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех.

Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному призванию, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей.

Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи – и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей работе.

Сегодня замечательный праздник выпускников, а уже совсем скоро в нашей стране будет отмечаться День молодёжи. Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Всё, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремлённость – у вас, не сомневаюсь, есть.

В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти своё призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников.

Причём эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идёт в колледжи, техникумы.

Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные вопросы.

Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции.

Уверен: вы также искренне стремитесь и к тому, чтобы своими делами, какую бы профессию вы ни избрали, приносить пользу людям, нашей родной, любимой России.

И хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, её развитие на долгие годы вперёд, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся.

Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины.

Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников.

Счастья вам и удачи!

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