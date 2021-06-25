США в иллюзии заявили дипломаты России: Пентагон не верит в обстрел британского эсминца Defender
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США в иллюзии заявили дипломаты России: Пентагон не верит в обстрел британского эсминца Defender

7:02:016/25/2021Фото: Была стрельба?
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В Пентагоне назвали дезинформацией инцидент со стрельбой по британскому эсминцу, в посольстве России обвинения опровергли.

Власти США пытаются сделать вид, что не было инцидента в Черном море


В посольстве России в США рассказали, что власти страны продолжают пребывать в иллюзии насчет ситуации по Крыму. О голословности обвинений Пентагона в умышленной дезинформации заявили российские дипломаты.

«Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (также известен как «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — говорится в сообщении в Twitter.


Ранее в Пентагоне назвали дезинформацией сообщения о стрельбе по британскому эсминцу. В ФСБ России опубликована видеозапись на которой видно, что предупредительная стрельба в Черном море действительно велась.

23 июня британский эсминец вошел на 3 км в территориальные воды России. На предупреждения российских пограничников корабль не реагировал, в связи с этим, сторожевой корабль и истребитель выпустили несколько предупредительных снарядов по курсу движения Defender, после чего тот был вынужден покинуть пределы российской границы.
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