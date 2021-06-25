На дистанционку обязаны перевести 30 % сотрудников с 28 июня все организации Москвы
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На дистанционку обязаны перевести 30 % сотрудников с 28 июня все организации Москвы

7:18:556/25/2021Фото: pixabay
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Если работодатели не выполнят требование, то к ним будут применяться штрафы.

На дистанционку переходят предприятия Москвы с 28 июня 2021
На дистанционку переходят предприятия Москвы с 28 июня 2021

В число людей, которым необходимо перейти на дистанционный режим, должны входить все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, сообщает сайт правительства Москвы.

С 28 июня столичным работодателям вновь необходимо перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. В соответствии с указом Мэра Москвы в их число должны входить все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы. Это требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

При определении количества работников, которые должны перейти на дистанционный режим работы, не учитываются люди, получившие второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от COVID-19, которые зарегистрированы в России. Сведения об их вакцинации должны содержаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе или Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Требование о переводе сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом», организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждения и ряд других.

За нарушение требований указа работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях.

Кроме того, для защиты москвичей были приняты и другие необходимые меры. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только жители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для этого им нужно будет получить QR-код.

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