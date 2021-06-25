Обрушился потолок в двухэтажке: чуть не погибли мать с семилетним сыном
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Обрушился потолок в двухэтажке: чуть не погибли мать с семилетним сыном

7:30:586/25/2021Фото: pixabay
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Дом в Кузбассе признали авариный в 2019 году, а расселить его должны были до 2029 года. То есть через 10 лет. В доме живут 50 человек.

В 2019 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей
В 2019 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей

24 июня текущего года поступило сообщение о том, что в одной из квартир двухэтажного дома в Кировском районе Кемерова произошло обрушение потолка, сообщает СК РФ.

Предварительно установлено, что в вечернее время хозяйка квартиры увидела, что в коридоре около входной двери с потолка осыпается штукатурка, она попыталась сообщить в специализированную службу, однако в этот момент произошло обрушение. Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище.

В 2019 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей.

Руководитель территориального следственного органа Следственного комитета со специалистом осмотрели место происшествия. Если дом будет признан опасным для проживания в нем, после установления масштабов и причин обрушения, следствием будет инициирован вопрос о скорейшем расселении жителей аварийного жилища. В ближайшее время будет назначена строительно- техническая экспертиза, изъяты документы, имеющие значение для установления истины по делу.
В настоящее время установлена управляющая компания, опрошены жильцы дома, осмотрены квартиры, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность),

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