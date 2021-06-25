Обрушился потолок в двухэтажке: чуть не погибли мать с семилетним сыном

24 июня текущего года поступило сообщение о том, что в одной из квартир двухэтажного дома в Кировском районе Кемерова произошло обрушение потолка, сообщает СК РФ.
Предварительно установлено, что в вечернее время хозяйка квартиры увидела, что в коридоре около входной двери с потолка осыпается штукатурка, она попыталась сообщить в специализированную службу, однако в этот момент произошло обрушение. Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище.
В 2019 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей.
Руководитель территориального следственного органа Следственного комитета со специалистом осмотрели место происшествия. Если дом будет признан опасным для проживания в нем, после установления масштабов и причин обрушения, следствием будет инициирован вопрос о скорейшем расселении жителей аварийного жилища. В ближайшее время будет назначена строительно- техническая экспертиза, изъяты документы, имеющие значение для установления истины по делу.
В настоящее время установлена управляющая компания, опрошены жильцы дома, осмотрены квартиры, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность),