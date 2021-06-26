От жары погиб малыш в коляске в Подмосковье
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От жары погиб малыш в коляске в Подмосковье

3:57:586/26/2021Фото: Pixabay
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В подмосковной Электростали погиб младенец, находящийся в коляске во время отдыха его родителей на природе. В СК проверяют факт гибели ребенка, оставленного родителями на солнце.

Жара стала причиной гибели младенца в Подмосковье

24 июня в Московской области погиб четырехмесячный ребенок. По факту гибели младенца от теплового удара следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

Как ранее уже писали, родители после выхода с ребенком из дома стали жарить шашлыки и распивать спиртные напитки, о смерти младенца они узнали только через 4 часа после выхода на улицу, когда зашли в гости к друзьям.

- Ранее сообщалось, что 24 июня родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14 часов при средней температуре воздуха +34 градуса. Около 19.30 мать мальчика обнаружила, что ребенок не подает признаки жизни. Приехавшие сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть младенца.
Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Изучаются жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок, а также запрошен материал, характеризующий его родителей, - сообщают в СУ СК РФ по Московской области.

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