Кондуктор высадил мальчика из автобуса: он не смог заплатить картой - терминал был сломан

Кондуктор автобуса №23 в Красноярске высадила ребенка, потому что он мог оплатить только банковской карточкой, а терминал почему-то не работал. Конфликт произошел 25 июня.
На опубликованном видео в конфликт с работником вступил отец ребенка. Он зашел в автобус, чтобы узнать, почему его сына высадили. По словам женщины, детей без билета либо высаживают, либо везут на конечную. Оттуда их должны забрать родители, видео публикует ТВК.6
Отце спрашивает: "А вы что будете сидеть на конечной остановке и сойдете с маршрута?". На что она отвечает, что не бросит. Отец мальчика на прощание сфотографировал кондуктора и бросил в сердцах, что цена билета 26 рублей.
После публикации прокуратура края организовала проверку по сообщению СМИ о высадке из автобуса несовершеннолетнего ребенка.
По данному факту прокуратурой края организованы проверочные мероприятия в отношении перевозчика для установления обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта.
Для установления более подробных обстоятельств произошедшего просим связаться родителей ребенка с дежурным прокурором края по номеру телефона (391) 222-47-82, либо с сотрудником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи – (391) 222-45-42.
При выявлении нарушений в отношении виновных лиц буду приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Напомним, что Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ внесены изменения в статью 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).
Данная статья дополнена частью 2.1, в соответствии с которой вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате и следующего без сопровождения взрослого, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.