С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года

День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.
Пусть солнце дарит вам тепло,
Пусть мир откроет красоту.
И в жизни будет лишь светло.
Встречайте радость, доброту!
Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
В день молодых и весьма энергичных
Желаю я искренне, не иронично:
Если здоровья — то крепкого вечно,
Если возможностей — то безграничных,
Если успехов — в работе и личных,
Если идей — то лишь только приличных,
Если советов — то только уместных,
Если компаний — то добрых и честных.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru