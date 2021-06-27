С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года

10:02:526/27/2021Фото: bonnycards
0

День молодёжи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года.

День молодежи России

День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.

Пусть солнце дарит вам тепло,
Пусть мир откроет красоту.
И в жизни будет лишь светло.
Встречайте радость, доброту!

День молодежи России

Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!

День молодежи России

Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!

День молодежи России

В день молодых и весьма энергичных
Желаю я искренне, не иронично:
Если здоровья — то крепкого вечно,
Если возможностей — то безграничных,
Если успехов — в работе и личных,
Если идей — то лишь только приличных,
Если советов — то только уместных,
Если компаний — то добрых и честных.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень молодежи России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    10:03:23 6/27/2021
    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    10:02:52 6/27/2021
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:07 6/27/2021
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    9:01:03 6/27/2021
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:03 6/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
    7:40:55 6/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
    БердскЖара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск
    6:30:02 6/27/2021
    Жара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск
    На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года
    6:06:54 6/27/2021
    На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года
    БердскМощный кратковременный метеоудар 27 июня 2021: Советы метеопатам как пережить магнитную бурю
    5:45:36 6/27/2021
    Мощный кратковременный метеоудар 27 июня 2021: Советы метеопатам как пережить магнитную бурю
    Удивительное открытие о лунатиках сделали исследователи
    5:00:12 6/27/2021
    Удивительное открытие о лунатиках сделали исследователи