Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?

10:40:086/27/2021Фото: pixabay
0

Впервые этот праздник отметили в конце IV – началу V века. Тогда еще Иоанн Златоуст рассказывал о нем “похвала всем святым и пострадавшим во всем мире”

С самого утра, устраивали гулянья на природе

Первое воскресенье после праздника Троицы отмечается особым образом в православном мире. Ведь этот день знаменует собой начало недели всех святых. Поэтому 27 июня необходимо проводить в праздничном настроении, прославляя, таким образом, всех святых во всех чинах: мучеников, пророков, праотцов, святителей и преподобных отцов и матерей.

Впервые этот праздник отметили в конце IV – началу V века. Тогда еще Иоанн Златоуст рассказывал о нем “ похвала всем святым и пострадавшим во всем мире”

Проводя этот светлый день в веселье и радости, христиане оставляли всю работу и шли веселиться с самого утра, устраивая гулянья на природе, вкусные пышные обеды.

В этот день не только чтили память всех святых, но и провожали весну, встречая летнюю пору. Потому что позднее, этот праздник стал переплетаться с кануном Петрова поста, и так он стал называться Петровским заговеньем. А канун поста всегда ассоциировался с проводами весны и встречей с летом.

Славяне подчеркивали это событие устраивая ритуалы, в которых ярко отображался символизм круговорота жизни и смерти. Например, проводы-похороны русалок.

Таким образом, следуя старым традициям, работать на огороде или дома в этот день не рекомендуется, как и в любой христианский праздник.

К чему может привести привычка пить воду по утрам
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Сколько сборная России получит за выступление на Евро-2020
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Тыкаем палкой в медведя»: реакция британцев на ЧП с «Дефендером»
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
2,5 миллиона евро: зарплата Черчесова возмутила червиченко
Когда человек не заболеет COVID-19: мнение Гинцбурга
огородтрадициипраздникиПетровское заговеньеПетров пост-2021Собор всех святых
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЧто известно о женщине, которая выпала из окна третьего этажа в Бердске. Подробности трагедии
    10:53:51 6/27/2021
    Что известно о женщине, которая выпала из окна третьего этажа в Бердске. Подробности трагедии
    БердскКрасная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП
    10:49:20 6/27/2021
    Красная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП
    Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?
    10:40:08 6/27/2021
    Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?
    Гороскоп на 28 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:00 6/27/2021
    Гороскоп на 28 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    10:03:23 6/27/2021
    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    10:02:52 6/27/2021
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:07 6/27/2021
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    9:01:03 6/27/2021
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:03 6/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
    7:40:55 6/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире