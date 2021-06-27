Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?

Первое воскресенье после праздника Троицы отмечается особым образом в православном мире. Ведь этот день знаменует собой начало недели всех святых. Поэтому 27 июня необходимо проводить в праздничном настроении, прославляя, таким образом, всех святых во всех чинах: мучеников, пророков, праотцов, святителей и преподобных отцов и матерей.
Впервые этот праздник отметили в конце IV – началу V века. Тогда еще Иоанн Златоуст рассказывал о нем “ похвала всем святым и пострадавшим во всем мире”
Проводя этот светлый день в веселье и радости, христиане оставляли всю работу и шли веселиться с самого утра, устраивая гулянья на природе, вкусные пышные обеды.
В этот день не только чтили память всех святых, но и провожали весну, встречая летнюю пору. Потому что позднее, этот праздник стал переплетаться с кануном Петрова поста, и так он стал называться Петровским заговеньем. А канун поста всегда ассоциировался с проводами весны и встречей с летом.
Славяне подчеркивали это событие устраивая ритуалы, в которых ярко отображался символизм круговорота жизни и смерти. Например, проводы-похороны русалок.
Таким образом, следуя старым традициям, работать на огороде или дома в этот день не рекомендуется, как и в любой христианский праздник.