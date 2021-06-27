Какую молитву читают 27 июня на Петровское заговенье и Неделю всех святых

27 июня 2021 года отмечается Неделя всех святых. Это особое время, когда празднуется завершение череды праздников, связанных с Воскресением Христовым, то есть Вознесение, Троица, Сошествие Святого Духа.
В этот праздник в храмах прославляют в песнопениях на богослужении всех святых: патриархов, праотцов, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей. Но более всего Деву Марию - Богородицу.
В православии в этот период восхваления всех святых читали обращение к святым, в котором сравнивали святых с собой, что они так же работали и молились и просили Святого Духа о милости. Боролись со своими страстями и искушениями.