Какую молитву читают 27 июня на Петровское заговенье и Неделю всех святых
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Какую молитву читают 27 июня на Петровское заговенье и Неделю всех святых

11:20:006/27/2021Фото: pixabay
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В православии в этот период восхваления всех святых читали обращение к святым.

В этот праздник в храмах прославляют в песнопениях на богослужении всех святых

27 июня 2021 года отмечается Неделя всех святых. Это особое время, когда празднуется завершение череды праздников, связанных с Воскресением Христовым, то есть Вознесение, Троица, Сошествие Святого Духа.

В этот праздник в храмах прославляют в песнопениях на богослужении всех святых: патриархов, праотцов, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей. Но более всего Деву Марию - Богородицу.

В православии в этот период восхваления всех святых читали обращение к святым, в котором сравнивали святых с собой, что они так же работали и молились и просили Святого Духа о милости. Боролись со своими страстями и искушениями.


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