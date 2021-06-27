После обращения к Путину задержали жителей Перми: Кремль в шоке

Дмитрий Песков прокомментировал задержание жителей Перми, записывавших вопрос президенту для разрешения ситуации со стадионом в городе. По словам представителя Кремля, о всех обстоятельствах задержания пока до конца неизвестно, однако в Кремле уверены, что такое не должно было произойти только из-за записи обращения к президенту.
«Я не думаю, что могли задержать нескольких человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность», — сказал Дмитрий Песков и добавил, что «там уже всех освободили, проверив документы и так далее».
Пресс-секретарь президента рассказал, что в Кремль уже поступало несколько сообщений о ситуации в Перми. Ранее стало известно о задержании не менее 20 россиян после того, как они собрались записать видеообращение для прямой линии с президентом с вопросом о судьбе бассейна в городе. Приехавшие полицейские обвинили горожан в проведении несанкционированного митинга и увезли в участок.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня ее начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Транслировать ответы президента на вопросы россиян будут «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина, пишет ТАСС.