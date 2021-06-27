После обращения к Путину задержали жителей Перми: Кремль в шоке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После обращения к Путину задержали жителей Перми: Кремль в шоке

11:04:366/27/2021Фото: Flickr
0

Пермяки, записывающие обращение к президенту для прямой линии были задержаны за несанкционированный митинг.

В Кремле считают, что задержания россиян, просто собравшихся для записи обращения к президенту не могло быть

Дмитрий Песков прокомментировал задержание жителей Перми, записывавших вопрос президенту для разрешения ситуации со стадионом в городе. По словам представителя Кремля, о всех обстоятельствах задержания пока до конца неизвестно, однако в Кремле уверены, что такое не должно было произойти только из-за записи обращения к президенту.

«Я не думаю, что могли задержать нескольких человек только потому, что они записывали видеообращение на прямую линию. Мы даже не хотели бы допускать такую возможность», — сказал Дмитрий Песков и добавил, что «там уже всех освободили, проверив документы и так далее».

Пресс-секретарь президента рассказал, что в Кремль уже поступало несколько сообщений о ситуации в Перми. Ранее стало известно о задержании не менее 20 россиян после того, как они собрались записать видеообращение для прямой линии с президентом с вопросом о судьбе бассейна в городе. Приехавшие полицейские обвинили горожан в проведении несанкционированного митинга и увезли в участок.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня ее начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Транслировать ответы президента на вопросы россиян будут «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина, пишет ТАСС.

Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Как разоблачать мошенников с помощью одной фразы
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
Каким женщинам на Руси запрещали есть черешню
Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Кто и когда сможет получить новые выплаты с 1 июля
прямая линиявидеозаписьзадержание пермяков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Исправились в Перми?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    После обращения к Путину задержали жителей Перми: Кремль в шоке
    11:04:36 6/27/2021
    После обращения к Путину задержали жителей Перми: Кремль в шоке
    БердскЧто известно о женщине, которая выпала из окна третьего этажа в Бердске. Подробности трагедии
    10:53:51 6/27/2021
    Что известно о женщине, которая выпала из окна третьего этажа в Бердске. Подробности трагедии
    БердскКрасная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП
    10:49:20 6/27/2021
    Красная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП
    Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?
    10:40:08 6/27/2021
    Можно ли работать на огороде 27 июня в день Собора всех святых?
    Гороскоп на 28 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:00 6/27/2021
    Гороскоп на 28 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    10:03:23 6/27/2021
    От коронавируса умер в Монако бизнесмен из списка Forbes
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    10:02:52 6/27/2021
    С Днём молодежи клевые поздравления и картинки, чтобы поймать вайб 27 июня 2021 года
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:07 6/27/2021
    Календарь дачника на 27 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    9:01:03 6/27/2021
    С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:03 6/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?