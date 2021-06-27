рнн утром 26 июня в Берске произшло ДТП. Как сообщает автоБердск, автомобиль, предположительно «Хонда», ехал по улице Боровой со стороны торгового центра Микрорайона. Неожиданно он врезался в дорожное ограждение. Все обстоятельстанцидена сейчас выясняют праоохранители. Как рассказали очвидцы ДТП, от удара из-под капота иномарки вылетел двигатель и другие запчасти. Пока неизвестно, есть ли пстрадаше в этой аварии.
Отмечается, что рядом с разбитой иномаркой находились три девушки и патрульный автомобиль ГИБДД.
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