Красная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП
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Красная Honda с тремя девушками разворотила забор у храма в Микрорйоне Бердска. Смотрите видео ЧП

10:49:206/27/2021Фото: АвтоБердск
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Как рассказали очвидцы ДТП, от удара из-под капота иномарки вылетел двигатель и другие запчасти.

Авария произошла утром

рнн утром 26 июня в Берске произшло ДТП. Как сообщает автоБердск, автомобиль, предположительно «Хонда», ехал по улице Боровой со стороны торгового центра Микрорайона. Неожиданно он врезался в дорожное ограждение. Все обстоятельстанцидена сейчас выясняют праоохранители. Как рассказали очвидцы ДТП, от удара из-под капота иномарки вылетел двигатель и другие запчасти. Пока неизвестно, есть ли пстрадаше в этой аварии.

Отмечается, что рядом с разбитой иномаркой находились три девушки и патрульный автомобиль ГИБДД.

Видео АвтоБердск

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