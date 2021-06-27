Названы симптомы переизбытка витамина D в организме

Витамин D в организме человека вырабатывается летом, во время нахождения на улице. Для того, чтобы жизненно важного элемента в организме было достаточно, хватает 20 минут, проведенных на улице без защитного крема в промежутке между 10 утра и 2 часов дня. При дополнительном потреблении витамина, может возникнуть его переизбыток, об этом сообщили на портале Daily Express.
В момент, когда уровень витамина D в крови превышает показатель 150 нанограмм на миллилитр, наступает интоксикация. Сохранение витамина в жировых отложениях и его медленный расход могут растянуть последствия переизбытка на долгое время — до нескольких месяцев. Выражается интоксикация в превышении уровня кальция в крови, симптомами переизбытка витамина D становятся боли в спине, постоянные усталость и забывчивость. Также могут появится потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда.
При подозрении на переизбыток витамина D следует прекратить его прием и обратиться к врачу.