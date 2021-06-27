Секретные документы о задаче британского эсминца Defender у Крыма раскрыты

«Би-би-си» опубликовал фрагменты секретных документов, в которых рассказывается задача британского эсминца Defender. Напомним, инцидент произошел 23 июня у берегов Крыма в Черном море. Тогда он на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль России дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.
Отмечается, что документы, состоящие из распечаток электронных писем и презентации, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться анонимным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент и принес в редакцию.
В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца производился в рамках операция под названием «Op Ditroite» и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.
В презентации также был представлен второй вариант маршрута, вдали от полуострова. Однако затем в Минобороны Великобритании сочли, что Россия может воспринять такой шаг как страх и признание за ней вод Крыма.