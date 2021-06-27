Срочная информация для россиян: С 1 июля 2021 пособия и пенсии придут только на одну карту
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Срочная информация для россиян: С 1 июля 2021 пособия и пенсии придут только на одну карту

6:11:126/27/2021Фото: Pixabay
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По новому закону, в России государственные выплаты можно будет получать только на карту отечественной платежной системы "МИР".

Начисление пенсий и других выплат будет происходить только на карту МИР

С 1 июля в России происходит изменение правил зачисления пенсий, материнского капитала и других социальных выплат, которые теперь будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир». У тех, кто не может оформить данную банковскую карту, остается возможность получать выплаты в виде наличных или на номинальный банковский счет.

Изменения, введенные с 1 июля, касаются россиян, являющихся пользователями карт иностранных платежных систем. При этом новое требование не коснется граждан, получающих выплаты на сберкнижку, номинальный счет или по почте.

Не будут действовать правила и на людей, проживающих за пределами России, которым также зачисляется ежемесячная пенсия.  или другие выплаты.

Ранее уже несколько раз переносились сроки перевода всех выплат на отечественную платежную систему, чтобы не принуждать пожилых людей ходить за картами в разгар пандемии. Изменения произведены в связи с законом "О национальной платежной системе".

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