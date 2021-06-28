Двое мужчин на глазах у детей справили нужду на площади Горького - в сердце Бердска
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Двое мужчин на глазах у детей справили нужду на площади Горького - в сердце Бердска

6:05:296/28/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Олесей
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Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", на замечания местных жителей пакостники не отреагировали. После "дела" они скрылись в неизвестном направлении.

Мужчины облюбовали углы и закоулки на площади Горького в Бердске

Двое мужчин справили нужду на глазах у детей в центре Бердска. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщила жительница города Олеся.

Как рассказала Олеся, инцидент произошел на площади Горького.

- Люди вообще уже с ума сошли! Разве можно так делать? Я в шоке нахожусь от того, что здесь происходит. Один сидит на лавке пьет. Гоняешь тут его. Вторые нужду справляют. Я им говорю: "Молодые люди, вы вообще, что делаете?" Им на это без разницы. Они послали меня и ушли. Куда вы катитесь? Зачем так загаживать территорию! Ни стыда, ни совести! - воскликнула горожанка.

Также жительница Бердска упомянула, что мужчины могли бы постесняться и двух маленьких девочек, сидящих буквально в нескольких метрах от произошедшего.

- Какой пример они детям показывают? Вообще срамота! - произнесла в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Олеся.

Отметим, что согласно статье 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На замечания горожан любители беспорядка не отреагировали

После "дела", совершившие пакость скрылись

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