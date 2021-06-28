Двое мужчин на глазах у детей справили нужду на площади Горького - в сердце Бердска

Двое мужчин справили нужду на глазах у детей в центре Бердска. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сообщила жительница города Олеся.
Как рассказала Олеся, инцидент произошел на площади Горького.
- Люди вообще уже с ума сошли! Разве можно так делать? Я в шоке нахожусь от того, что здесь происходит. Один сидит на лавке пьет. Гоняешь тут его. Вторые нужду справляют. Я им говорю: "Молодые люди, вы вообще, что делаете?" Им на это без разницы. Они послали меня и ушли. Куда вы катитесь? Зачем так загаживать территорию! Ни стыда, ни совести! - воскликнула горожанка.
Также жительница Бердска упомянула, что мужчины могли бы постесняться и двух маленьких девочек, сидящих буквально в нескольких метрах от произошедшего.
- Какой пример они детям показывают? Вообще срамота! - произнесла в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Олеся.
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