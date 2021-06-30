Героические поздравления ветеранам боевых действий в праздник 1 июля 2021 года
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30.06
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Героические поздравления ветеранам боевых действий в праздник 1 июля 2021 года

3:40:086/30/2021Фото: 100cards
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День ветеранов боевых действий отмечается неофициально ежегодно в одну и ту же дату - 1 июля.

День ветеранов боевых действий

Быть ветераном — не значит быть старым,
Войн на планете не счесть, не унять,
Нам в этот день только то и осталось,
Что наливать, поднимать, поминать...

***

Всем ветеранам действий боевых
Желаю богатырского здоровья,
Чтобы ценили в семьях вас своих
И окружали искренней любовью.

Пусть уважает каждый человек
Заслуги ваши пред лицом Отчизны,
И пусть счастливым будет весь ваш век,
И помнят все о вашем героизме!

***

С Днем ветеранов действий боевых!
Ты защищал от вражеской напасти
Простор полей, лесов и рек родных.
Пусть жизнь тебе дарует мир и счастье!

В судьбе все будет очень хорошо,
Семья, друзья тебя пусть очень любят.
А гул войны чтоб навсегда ушел,
И пусть все дни красивы, мирны будут!

День ветеранов боевых действий

Те, кто горячие точки прошел,
Праздник сегодня свой отмечают,
Мы поздравляем их всех от души,
Головы мы перед ними склоняем,
Мир сохранили, а шли ведь на риск,
Сколько в них силы, терпенья, отваги!
Им пожелаем покоя, добра,
В жизни не встретятся им передряги.

***

Ты не забудешь ветеран,
Звериное лицо войны,
Душу и сердце, бередя,
Она приходит в твои сны,
Ты много в жизни повидал,
На рубежах был огневых,
Низкий поклон тебе солдат,
Участник действий боевых!

Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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