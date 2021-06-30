Героические поздравления ветеранам боевых действий в праздник 1 июля 2021 года

Быть ветераном — не значит быть старым,
Войн на планете не счесть, не унять,
Нам в этот день только то и осталось,
Что наливать, поднимать, поминать...
***
Всем ветеранам действий боевых
Желаю богатырского здоровья,
Чтобы ценили в семьях вас своих
И окружали искренней любовью.
Пусть уважает каждый человек
Заслуги ваши пред лицом Отчизны,
И пусть счастливым будет весь ваш век,
И помнят все о вашем героизме!
***
С Днем ветеранов действий боевых!
Ты защищал от вражеской напасти
Простор полей, лесов и рек родных.
Пусть жизнь тебе дарует мир и счастье!
В судьбе все будет очень хорошо,
Семья, друзья тебя пусть очень любят.
А гул войны чтоб навсегда ушел,
И пусть все дни красивы, мирны будут!
Те, кто горячие точки прошел,
Праздник сегодня свой отмечают,
Мы поздравляем их всех от души,
Головы мы перед ними склоняем,
Мир сохранили, а шли ведь на риск,
Сколько в них силы, терпенья, отваги!
Им пожелаем покоя, добра,
В жизни не встретятся им передряги.
***
Ты не забудешь ветеран,
Звериное лицо войны,
Душу и сердце, бередя,
Она приходит в твои сны,
Ты много в жизни повидал,
На рубежах был огневых,
Низкий поклон тебе солдат,
Участник действий боевых!
Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru