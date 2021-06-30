С Днём святых апостолов Петра и Павла 12 июля: защищающие поздравления в стихах
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С Днём святых апостолов Петра и Павла 12 июля: защищающие поздравления в стихах

9:40:216/30/2021Фото: bipbap
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12 июля в православной церкви отмечается большой праздник, посвященный двум самым известным апостолам - Петру и Павлу.

День Петра и Павла

Я с днем Петра и Павла
Хочу поздравить вас,
Хранят ворота рая
Апостолы для нас.

С искренней молитвой
К святым ты обратись,
Пусть верой и надеждой
Твою наполнят жизнь.

К посланиям апостолов
Прислушайся душой,
Очисти мысли грешные
Ты истиной святой.

***

Солнце слуг своих — лучи
Разметать спешит с рассветом,
Чтоб нашли Петру ключи
От земли в день летний этот.

Они рыщут по полям,
С рек русалок прогоняют,
Петь мешают соловьям
И кукушек ослепляют.

На Петров день сто примет
И немерено традиций:
Зятю — к теще на обед,
Из реки водой умыться...

Главное же этим днем —
Жить, для всех добра желая.
Петр видит все, а он
Стережет ворота рая...

***

В день святых апостолов Павла и Петра
Мы поздравим весь народ с самого утра.
Пожелаем искренне людям долго жить,
Чтоб за жизнь великую мудрость накопить,
Научиться Господу говорить: «Прости».
Верный путь к Всевышнему для себя найти,
Не гоняться попусту за дождём монет
И уметь лукавому твёрдо крикнуть: «Нет!».

***

В праздник христианский,
День Петра и Павла
Я желаю, чтобы
Жизнь светлее стала.

Петр пусть и Павел
Своей славной силой
Вас оберегают,
Делая счастливой.

Чтобы под защитой
Были вы святою,
И с душой открытой
Жили красотою.

***

В самой середине лета
Праздник для людей простых —
День апостолов верховных,
Павла и Петра святых.

Пост закончен, это значит,
Можно праздник отмечать,
Пожелаем всем удачи
И рассудка не терять!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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