Можно ли работать в огороде 30 июня в день Мануйло и Савелия и почему опасались белого тумана?

Сегодня, 30 июня, в народе отмечался день Мануйло и Савелия, в честь почитаемых сегодня святых. Особое внимание придавалась запретам этого дня. Нарушивших их могу утонуть или обеднеть или стать несчастным.
Сегодня считалось, что на землю выходят русалки и злые духи, которые нацелены на то, чтобы испортить человеку жизнь. Особенно опасались белого густого утреннего тумана - в нем могли скрываться темные силы, которые с туманом могли проникнуть и в дом и душу человека.
Без особой надобности из дома старались не выходить, а уж тем более в туман. Часто в тумане казались странные, но красивые видения, которые могли манить за собой. Человек не мог удержаться от соблазна и шел в туман, а потом и вовсе пропадал или сходил с ума или возвращался больным.
С этого дня начинали распускаться кувшинки в водоемах и их строго запрещалось срывать и тем более дарить детям. так можно было в будущем потерять ребенка, потому что его заберут русалка, как помеченного кувшинкой для них.
В огородах работы не запрещались, но выходить на них можно было только после того, как туман рассеется. По лунному календарю сегодня убывающая луна в Рыбах - в очень плодородном знаке, а потому все огородные работы благоприятны.
К вечеру положено было собрать богатый стол и готовить много яичных блюд для угощения. Считалось, что вечер нельзя проводить в тишине и одиночестве. Но в 2021 году сейчас идет Петров пост, а потому яичные блюда под запретом. Более того, сегодня среда - а значит разрешено только сухоядение.
Строго запрещалось сегодня давать в долг деньги и одалживать спички, огонь или зажигалку - это могло привести к разорению