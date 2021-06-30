1 июля – День ветеранов боевых действий: Секретные факты и история праздника
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1 июля – День ветеранов боевых действий: Секретные факты и история праздника

3:20:406/30/2021Фото: pixabay
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Ветераны хотели собираться вместе в общий день, который не был привязан к какому-либо событию из многочисленных войн после 1945 года.

В законе прописано за какие военные события присваивается звание ветерана

В России с большим уважением относятся к ветеранам боевых действий, которые стояли на страже интересов Отечества. Чтобы каждый мог вспомнить, что в нашей стране есть люди, не побоявшиеся встать на защиту страны, и которые жертвовали собой ради всеобщего спасения. В стране установили общий День ветеранов боевых действий - 1 июля.

В законе прописано за какие военные события присваивается звание ветерана. Это события в Алжире, Египте, Мозамбике, Вьетнаме, Эфиопии и Камбодже. Военные действия в Корее, Афганистане, в Чеченской Республике. На берегах Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. К ним относятся волонтеры, противостоящие пропаганде терроризма в Дагестане. Защищающие население Донбасса, Сирии. Стоит отметить, что многие имена погибших ветеранов до сих пор остаются под грифом секретно.

Задумка создать общий праздник ветеранов поднималась часто. Ветераны хотели собираться вместе в общий день, который не был привязан к какому-либо событию из многочисленных войн после 1945 года.

Незадолго до установления праздника, в сети проводилось голосование, в котором проголосовали более трех тысяч ветеранов. Голосовавшие написали электронные письма на сайт президента России с просьбой об утверждении единого памятного дня в первый день второго летнего месяца.

Таким образом, точкой отсчета начала празднования этого дня выпадает на 2009 год 1 июля, поскольку тогда подписали документ о создании праздника. С тех пор 1 июля стали происходить массовые встречи ветеранов.

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Поздравляем всех ветеранов боевых действий!

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