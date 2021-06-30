Полный календарь матчей 1/4 финала ЕВРО-2020 в июле 2021
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Полный календарь матчей 1/4 финала ЕВРО-2020 в июле 2021

10:39:176/30/2021Фото: pixabay.com
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Начало игр указано по центральноевропейскому времени.

Поединки 1/4 финала ЕВРО-2020

Раунд 1/8 финала ЕВРО-2020 завершен, и теперь известны все пары четвертьфиналистов. Матчи 1/4 финала ЕВРО-2020 состоятся 2 и 3 июля. Начало игр указано по центральноевропейскому времени.

Четвертьфиналы

2 июля
Швейцария - Испания (18:00, Санкт-Петербург)
Бельгия - Италия (21:00, Мюнхен)

3 июля
Чехия - Дания (18:00, Баку)
Украина - Англия (21:00, Рим)

Полуфиналы

ПФ 1: Бельгия / Италия - Швейцария / Испания (21:00, 6 июля, Лондон)
ПФ 2: Украина / Англия - Чехия / Дания (21:00, 7 июля, Лондон)

Финал

Победитель ПФ1 - Победитель ПФ2 (21:00, 11 июля, Лондон)


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