Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период
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Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период

11:20:026/30/2021Фото: Pixabay
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Пост учит смирению, терпению, следованию заповедям. Он помогает очистить душу, покаяться в своих грехах, понять, как нужно жить в дальнейшем и что в себе исправить.

рыба, овощи
В Петров пост не запрещается рыба

Как и любой другой пост, Петров пост призван для того, чтобы люди имели возможность посредством воздержания увидеть свои слабые стороны и поработать над ними.

в 2021 году возможность поститься и работать над своим духовным развитием В Петров пост православные получили на 14 дней - с 28 июня по 11 июля.

Пост учит смирению, терпению, следованию заповедям. Он помогает очистить душу, покаяться в своих грехах, понять, как нужно жить в дальнейшем и что в себе исправить. Пост не призывает никого ходить голодными и хмурыми. Его суть не в диете, но в том, чтобы посредством ограничения себя мы могли выявить свои слабости. Помимо пищевых ограничений, стоит отказаться от развлечений, от просмотра телевизора, от сидения в интернете.

Нельзя совершать плохих поступков и обижать кого-то, отказывать в помощи.

Каждый может сам для себя определить меру поста. Чтобы понять с чего начать, можно посоветоваться со священником или вашим духовным наставником. Не всем строго нужно соблюдать все ограничения в питании. Есть те, кому они запрещен по состоянию здоровья. Но эти люди могут себя дисциплинировать по другому - делать больше добрых дел, больше молиться или помогать окружающим.

Не стоит думать, что если у вас что-то не получилось, то все пропало и пост дальше продолжать не имеет смысла. Его нужно продолжать, не смотря ни на что. Каждый день - это работа над собой и не все и не всегда получается с первого раза. Однако ваши старания не пройдут даром. Вы сами поймете, что нужно исправить в своей жизни, чтобы впредь не было так тяжело.

Общие правила поста таковы, что из питания следует убрать мясо, птицу, яйца и все те продукты, что готовятся из молока. По вторникам, четвергам и выходным дням разрешено есть рыбу и добавлять в пищу растительное масло. В выходные можно выпить красного вина в небольшом количестве. Понедельник - едим горячее питание без масла и рыбы, а в среду и пятницу положено сухоядение. Но к сухоядению призываются строго только монахи и священнослужители.

Человек, не привыкший соблюдать посты, начинает всегда трудно. Сложно перестроить свою привычную жизнь и питание под правила поста. Даже такого легкого, как Петров пост. Однако, дорогу осилит идущий. И любые шаги, чтобы приблизиться к Богу, не будут напрасными.

Легкого вам поста.

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