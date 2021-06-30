Онлайн некролог: Кто умер с 15.06 по 25.06.2021 в Бердске

Борисов П.М. 24.08.60 - 15.06.21
Чернецкая Л.А. 01.03.43 - 16.06.21
Собко Р.Г. 25.04.37 - 16.06.21
Григорьев В.П. 21.04.41 - 17.06.21
Ивлева В.П. 24.02.55 - 17.06.21
Мажута В.Г. 19.02.57 - 17.06.21
Ковалев Н.А. 29.12.55 - 18.06.21
Крюкова Г.Х. 23.06.47 - 18.06.21
Василенко В.Е. 15.12.29 - 18.06.21
Лялькова В.Н. 19.01.27 - 18.06.21
Евдокимов С.В. 23.03.64 - 18.06.21
Кучук Н.Н. 19.02.76 - 18.06.21
Мухомедова А.А. 10.11.34 - 18.06.21
Шлюпиков В.В. 07.05.53 - 19.06.21
Журавлева Г.Г. 27.03.65 - 19.06.21
Ковригина И.В. 08.04.64 - 19.06.21
Щепетов Л.М. 17.06.46 - 19.06.21
Лахин В.С. 25.03.42 - 20.06.21
Немчинова Л.К. 05.06.54 - 20.06.21
Куваев М.А. 16.02.82 - 20.06.21
Файман В.В. 04.02.45 - 21.06.21
Иванов Н.Ф. 28.02.43 - 21.06.21
Журенков В.Д. 21.09.34 - 21.06.21
Великих С.И. 10.08.61 - 21.06.21
Ушакова В.Н. 07.07.37 - 21.06.21
Кожаева Т.М. 26.01.25 - 21.06.21
Бочкарев В.П. 08.03.59 - 21.06.21
Марусей Г.П. 15.04.45 - 21.06.21
Кузнецов С.Л. 22.06.68 - 21.06.21
Захаров В.А. 17.11.49 - 21.06.21
Субботина Е. 14.03.24 - 22.06.21
Иванушкина З.М. 08.11.45 - 23.03.21
Лапина А.М. 22.03.36 - 24.06.21
Красновский А.Н. 21.01.54 - 24.06.21
Куян А.Н. 26.05.52 - 24.06.21
Романенко Н.Г. 28.01.58 - 25.06.21
Школьников В.Г. 05.10.57 - июнь 21г.
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69