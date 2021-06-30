В Бердске легковушка снесла 16-летнего подростка на мотоцикле
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В Бердске легковушка снесла 16-летнего подростка на мотоцикле

11:04:006/30/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Все произошло недалеко от школы в Южном районе.

У подростка не было прав
Вчера, 29 июня, в Бердске произошло серьезное ДТП. Авария случилась вечером, недалеко от школы в Южном районе. Там автомобиль столкнулся с мотоциклом. Как стало известно, 33-летний водитель за рулем автомобилем Honda Accord, двигался по улице Сорокина со стороны улицы Рогачева в направлении улицы Лунная. На перекрестке с улицей Горохова он столкнулся с мотоциклом «Ирбис», которым управлял 16-летний парень без прав.
В итоге, в результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил серьезные травмы. На место приехали медики, которые оказали ему первую помощь. В настоящее время все подробности ДТП выясняются.
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