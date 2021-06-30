Опасный астероид 2021 GM4 летит к земле 1 июля 2021, предупреждает NASA
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Опасный астероид 2021 GM4 летит к земле 1 июля 2021, предупреждает NASA

11:20:566/30/2021Фото: pixabay
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Астероид GM4 будет не единственным большим космическим камнем, который пройдет мимо Земли в четверг.

Астероид он пройдет на расстоянии в 12 раз превышающим расстояние от Земли до Луны

Нашей планете угрожает новое космическое тело - астероид GM4, открытый в этом году и оцениваемый специалистами как " потенциально опасный" - он пролетит мимо Земли в четверг 1 июля.

При этом его приближение будет не таким существенным, поскольку он пройдет на расстоянии в 12 раз превышающим расстояние от Земли до Луны.

Согласно данным НАСА, его длина составляет 150 метров, больше футбольного поля, а скорость 22 680 км в час. Точное время, когда он сблизится с планетой 7:53 вечера по восточному времени.

При этом GM4 будет не единственным большим космическим камнем, который пройдет мимо Земли в четверг. Мимо нашей планеты пролетит чуть меньшего размера астероид 2010 XJ11 на расстоянии 1 555 817 км, что намного ближе GM4.

В настоящее время CNEOS - центр НАСА по вычислению орбит астероидов и комет и их вероятности столкновения с Землей - отслеживает около 26 000 околоземных астероидов. Из них около 1000, как полагают, имеют диаметр более 1 километра.

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