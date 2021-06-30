Труп девушки со связанными рукам и ногам нашли в общежитии Самары
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Труп девушки со связанными рукам и ногам нашли в общежитии Самары

3:08:086/30/2021Фото: pixabay
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Убить ее мог поклонник, который в этот день приехал к ней поесть.

Девушку связали перед смертью

На днях в Самаре произошло чудовищное преступление. Там, 26 июня, в одном из общежитий на улице Ново-Садовой в комнате нашли труп девушки. Тело было связано по рукам и ногам, также видны следы насильственной смерти. Подозреваемого в жестокой расправе уже задержали – им оказался 25-летний житель Красноармейского района Самарской области. Это был друг погибшей девушки.

Как рассказали подруги убитой, пара была в отношения. В день трагедии молодой человек пришел к своей 21-летней девушке, чтобы поесть домашней еды и посмотреть телевизор. Но что там точно произошло, пока неизвестно. Также отмечается, что комната, в которой нашли труп, была съемной.

В настоящее время следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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