Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео

После взрыва бытового газа в Ногинске утром 8 сентября увеличивается количество пострадавших по мере разбора завалов. Известно о том, что тела еще двух погибших были найдены во время проведения поисковых работ, теперь пострадавшими считаются 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.
- Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах, - сказал чиновник.
Чиновник рассказал, что двоих погибших вытащили из-под завалов, есть люди, о судьбе которых пока ничего неизвестно - они не отвечают на звонки.
- На данный момент найдено два тела погибших, пять человек не выходят на связь, не знаем их статус, - отметил он.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в девятиэтажном доме Ногинска произошел взрыв бытового газа. Происшествие произошло в квартире на третьем этаже, в результате сильного взрыва были обрушены стены и перекрытия со второго по пятый этажи здания.
Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под домом.
На месте трагедии продолжаются работы по поиску пострадавших жителей дома.