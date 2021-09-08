Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео
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Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео

8:59:429/8/2021Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Тела двух погибших вытащили из-под завалов, пока неизвестна судьба еще пятерых - они не выходят на связь.

В Ногинске пока не знают о судьбе 5 жителей дома

После взрыва бытового газа в Ногинске утром 8 сентября увеличивается количество пострадавших по мере разбора завалов. Известно о том, что тела еще двух погибших были найдены во время проведения поисковых работ, теперь пострадавшими считаются 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

- Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах, - сказал чиновник.

Чиновник рассказал, что двоих погибших вытащили из-под завалов, есть люди, о судьбе которых пока ничего неизвестно - они не отвечают на звонки.

- На данный момент найдено два тела погибших, пять человек не выходят на связь, не знаем их статус, - отметил он.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в девятиэтажном доме Ногинска произошел взрыв бытового газа. Происшествие произошло в квартире на третьем этаже, в результате сильного взрыва были обрушены стены и перекрытия со второго по пятый этажи здания.

Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под домом.

На месте трагедии продолжаются работы по поиску пострадавших жителей дома.

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завалыпогибшиеобрушениевзрыв газаЕвгений Хромушин
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