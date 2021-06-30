Сильное Новолуние лета: Дата главного дня в июле 2021 года

В новолуние обновляется лунный диск. Это, конечно, образно - ничего с луной не происходит, но луна проходит свой полный цикл затенения и снова начинает освещаться солнцем. Говорят, что когда луна скрыта - ее влияние на все живое минимально. Чем сильнее видно луну - тем больше ее влияние на все живое.
В июле 2021 года новолуние произойдет 10 числа в 4.16 по московскому времени. Луна в этот момент будет гостить в созвездии Рака. Влиять на процесс будет Уран и Венера.
Это говорит о том, что время будет предназначено для позитивных перемен, свободы действий и мысли и повышением энергичности, однако влияние Венеры подействует так, что могут быть неприятности и разочарования в любви, задержки с финансами.
Впрочем, позитивное влияние Урана должно сгладить все неприятности при вашем желании исправить проблему.
В это время хорошо планировать новые дела, строить планы на будущий месяц, проводить переговоры и заводить новые знакомства. Если в последнее время вас одолевала лень, то этот период подошел к концу - время действовать.
Благоприятными в этот день станут стрижки и окрашивания волос. Можно начать профилактику заболеваний или садиться на диету.