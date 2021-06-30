Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел

О самых лучших днях июля рассказали астрологи и специалисты, составляющие лунные календари. Расскажем вам о тое и других рекомендациях, а вам только останется выбрать самый удобный день для себя по тому или иному критерию. Итак, для начала давайте посмотрим какие рекомендации дает нам лунный календарь.
По лунному календарю на июль 2021 годаСамые лучшие дни для новых дел: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31 июля
Самыми плохими днями будут: 3, 9, 10, 18 и 19 июля.
А теперь узнаем мнение астрологовВо втором летнем месяце 2021 года астрологи выделили пять наиболее благоприятных дней, в которые мы можем воспользоваться сильной энергетикой дня для новых начинаний и внесения перемен в нашу жизнь.
В перечисленные дни влияние планет на нас будет очень благоприятным. Давайте узнаем подробнее о каждом дне. А ниже вы найдете информацию о самых лучших днях по лунному календарю.
7 июля - этот день с точки зрения нумерологии будет сильным и мощным, как зеркальная дата 07.07. Семерка обладает очень позитивной энергией, делает нас более удачливыми. В этот день можно смело начинать новые дела и не переживать за их результат.
9 июля наступит пик метеорного потока Пегасид. Благоприятное воздействие данного события будет выражаться в том. что для многих будут найдены ответы на долго волнующие их вопросы. Астрологи считают такое событие очень важным, поскольку многие смогут посмотреть на окружающие обстоятельства новым взглядом из-за новой появившейся информации. Это позволит не принять ошибочного решения.
22 числа Венера перейдет в созвездие Девы и начнет противостояние с Юпитером. Само по себе положение Венеры в Деве не является очень благоприятным, однако во Льве она чувствовала себя еще хуже, а потому сейчас будет ощущение, что Венера сбросила с себя оковы. Люди, особенно те, на кого Венера сильно влияет, смогут ощутить то же самое.
25 июля Меркурий входит в оппозицию с Плетоном. Эти две планеты примерно одинаково сильно отдалены от Земли и расположатся прямо друг напротив друга. На нас это повлияет резким улучшением наших финансовых дел, работы и общения. Можно сказать. что для финансовых операций это будет чуть ли не один из лучших дней за все лето, не говоря просто про июль.
28 июля Юпитер перейдет под влияние Водолея. Это будет как с Венерой 22 числа - наше сознание почувствует себя свободнее, скинет оковы предрассудков, если таковые имелись. Мы все ощутим себя свободнее в принятии решений, которые тяготили нас ранее. Благоприятными будут новые знакомства.