Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел

9:20:146/30/2021Фото: pixabay
0

Во втором летнем месяце 2021 года астрологи выделили пять наиболее благоприятных дней, в которые мы можем воспользоваться сильной энергетикой дня для новых начинаний и внесения перемен в нашу жизнь.

луна
5 очень благоприятных дней приготовил нам второй месяц лета

О самых лучших днях июля рассказали астрологи и специалисты, составляющие лунные календари. Расскажем вам о тое и других рекомендациях, а вам только останется выбрать самый удобный день для себя по тому или иному критерию. Итак, для начала давайте посмотрим какие рекомендации дает нам лунный календарь.

По лунному календарю на июль 2021 года

Самые лучшие дни для новых дел: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31 июля

Самыми плохими днями будут: 3, 9, 10, 18 и 19 июля.

А теперь узнаем мнение астрологов

Во втором летнем месяце 2021 года астрологи выделили пять наиболее благоприятных дней, в которые мы можем воспользоваться сильной энергетикой дня для новых начинаний и внесения перемен в нашу жизнь.

В перечисленные дни влияние планет на нас будет очень благоприятным. Давайте узнаем подробнее о каждом дне. А ниже вы найдете информацию о самых лучших днях по лунному календарю.

7 июля - этот день с точки зрения нумерологии будет сильным и мощным, как зеркальная дата 07.07. Семерка обладает очень позитивной энергией, делает нас более удачливыми. В этот день можно смело начинать новые дела и не переживать за их результат.

9 июля наступит пик метеорного потока Пегасид. Благоприятное воздействие данного события будет выражаться в том. что для многих будут найдены ответы на долго волнующие их вопросы. Астрологи считают такое событие очень важным, поскольку многие смогут посмотреть на окружающие обстоятельства новым взглядом из-за новой появившейся информации. Это позволит не принять ошибочного решения.

22 числа Венера перейдет в созвездие Девы и начнет противостояние с Юпитером. Само по себе положение Венеры в Деве не является очень благоприятным, однако во Льве она чувствовала себя еще хуже, а потому сейчас будет ощущение, что Венера сбросила с себя оковы. Люди, особенно те, на кого Венера сильно влияет, смогут ощутить то же самое.

25 июля Меркурий входит в оппозицию с Плетоном. Эти две планеты примерно одинаково сильно отдалены от Земли и расположатся прямо друг напротив друга. На нас это повлияет резким улучшением наших финансовых дел, работы и общения. Можно сказать. что для финансовых операций это будет чуть ли не один из лучших дней за все лето, не говоря просто про июль.

28 июля Юпитер перейдет под влияние Водолея. Это будет как с Венерой 22 числа - наше сознание почувствует себя свободнее, скинет оковы предрассудков, если таковые имелись. Мы все ощутим себя свободнее в принятии решений, которые тяготили нас ранее. Благоприятными будут новые знакомства.

«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
дни силыблагоприятные днииюль 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой день для вас будет "волшебным"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    9:20:14 6/30/2021
    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    9:11:27 6/30/2021
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    8:51:28 6/30/2021
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    8:50:02 6/30/2021
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    8:21:42 6/30/2021
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    8:20:52 6/30/2021
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    8:10:56 6/30/2021
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    8:06:36 6/30/2021
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    7:51:45 6/30/2021
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    Путин назвал своего настоящего начальника
    7:39:53 6/30/2021
    Путин назвал своего настоящего начальника