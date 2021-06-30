Гликемический индекс продуктов: Полная простая таблица

Гликемический индекс продуктов - это величина, указывающая на влияние углеводов в каждом конкретном продукте питания на уровень сахара в крови. За этой величиной особенно нужно следить в первую очередь тем людям, кто страдает сахарным диабетом или другими заболеваниями, при которых очень важно правильное питание. Ценную информацию гликемический индекс дает и тем, кто стремится похудеть или просто следит за правильным питанием.
Специалисты по правильному питанию высчитали данные по гликемическому индексу в различных продуктах питания, которую мы свели в удобную таблицу специально для вас.
Обратите внимание на то, что гликемический индекс не идентичен пищевой ценности продукта.