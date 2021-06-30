Минтруд изменил расчет региональных прожиточных минимумов
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Минтруд изменил расчет региональных прожиточных минимумов

7:09:506/30/2021Фото: pixabay
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С 2022 года, согласно принятой в 2020 году методике расчета прожитого минимума, региональные прожиточные минимумы будут привязаны к федеральному прожиточному минимуму.

Коэффициенты будут применяться с 2022 года
Коэффициенты будут применяться с 2022 года

Постановлением Правительства утверждены коэффициенты для расчета региональных прожиточных минимумов. С 2022 года, согласно принятой в 2020 году методике расчета прожитого минимума, региональные прожиточные минимумы будут привязаны к федеральному прожиточному минимуму.

Для того, чтобы установить прожиточный минимум в субъекте, необходимо будет умножить федеральный прожиточный минимум на соответствующий коэффициент. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, установлена постановлением правительства.

Коэффициенты будут применяться с 2022 года. Если у региона не будет возможности одномоментно увеличить прожиточный минимум с текущего значения до величины, рассчитанной на основе коэффициента региональной дифференциации, необходимо будет разработать и утвердить дорожную карту поэтапного увеличения прожиточного минимума в субъекте РФ до 2025 года. У регионов, которые уже сейчас выполняют предлагаемое соотношение, сохраняется возможность установить значение прожиточного минимума выше расчетного исходя из финансовых возможностей и социально-экономического развития территории.

Напомним, методика, утвержденная в прошлом году, предусматривает, что прожиточный минимум устанавливается на год вперед, а не как раньше - по итогам квартала, что защищает прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения. Прожиточный минимум на очередной год не может быть установлен ниже уровня текущего года, что обеспечивает сохранность социальных гарантий гражданам.

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