Когда заблокируют иностранные социальные сети в России, ответил Путин

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос о том, когда заблокируют иностранные социальные сети в России.
Таких планов по блокировке западных соцсетей нет, - заявил Владимир Путин.
-Нет, мы никого не собираемся блокировать, - ответил Путин, но указал, что проблема заключается в том, что международные IT-гиганты не соблюдают российский закон о запрещенном контенте.
Недавно в России приняли закон, который обязывает крупнейшие зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в нашей стране.
- Телеграм же не закрыли! -добавил он.