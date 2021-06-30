Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
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Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"

7:51:456/30/2021Фото: скрин с видео
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А я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле, заявил президент.

Президент поет  русские и советские песни
Президент поет  русские и советские песни

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос: какие песни он поет на отдыхе?

-Я русский человек, поэтому на отдыхе могу выпить и спеть народные песни, - ответил Путин.-  У меня не так бывает много времени для отдыха.

А когда все же удается отдохнуть, то он ничем не отличается от простых россиян.

-У нас ведь как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют".  А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. А я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле.

Президент поет  русские и советские песни.

-Они мелодичные, красивые и содержательные, -считает Владимир Путин.

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