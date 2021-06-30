Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос: какие песни он поет на отдыхе?
-Я русский человек, поэтому на отдыхе могу выпить и спеть народные песни, - ответил Путин.- У меня не так бывает много времени для отдыха.
А когда все же удается отдохнуть, то он ничем не отличается от простых россиян.
-У нас ведь как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют". А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. А я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле.
Президент поет русские и советские песни.
-Они мелодичные, красивые и содержательные, -считает Владимир Путин.