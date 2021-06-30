В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку

В Москве за очередную драку задержали Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина. По данным СМИ, задержанный пытался войти в ресторан без QR-кода.
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев призвал жестче реагировать на драки медийных личностей и строго наказывать за проявление агрессии.
Футболист Кокорин уже был участником драки, которая завершилась для него и его товарища Павла Мамаева сроком на полтора года в тюрьме.
В интервью радио Sputnik депутат предложил применять более жесткие меры воздействия на людей, которые находятся на виду и подают пример своим поведением.
- Такие ребята, вроде Кокорина, – драчуны какие-то получаются, и должны думать о себе и своей семье. Тем более мы помним недавний случай, когда они с братом отбывали наказание за подобное нарушение закона в местах не столь отдаленных. Такие вещи допускать нельзя, тем более если ты медийный человек, на тебя смотрят иногда и миллионы пользователей в социальных сетях, – заявил Дмитрий Свищев и предложил вводить реальное наказание, чтобы повлиять на поведение медийных личностей.