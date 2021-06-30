В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
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В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку

8:51:286/30/2021Фото: Всем так можно вести себя?
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После задержания брата известного футболиста Александра Кокорина, депутат Свищев призвал строго наказывать медийных людей.

Брат футболиста Кокорина подрался из-за QR-кода

В Москве за очередную драку задержали Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина. По данным СМИ, задержанный пытался войти в ресторан без QR-кода.

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев призвал жестче реагировать на драки медийных личностей и строго наказывать за проявление агрессии.

Футболист Кокорин уже был участником драки, которая завершилась для него и его товарища Павла Мамаева сроком на полтора года в тюрьме.

В интервью радио Sputnik депутат предложил применять более жесткие меры воздействия на людей, которые находятся на виду и подают пример своим поведением.

- Такие ребята, вроде Кокорина, – драчуны какие-то получаются, и должны думать о себе и своей семье. Тем более мы помним недавний случай, когда они с братом отбывали наказание за подобное нарушение закона в местах не столь отдаленных. Такие вещи допускать нельзя, тем более если ты медийный человек, на тебя смотрят иногда и миллионы пользователей в социальных сетях, – заявил Дмитрий Свищев и предложил вводить реальное наказание, чтобы повлиять на поведение медийных личностей.

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