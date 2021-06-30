НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
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НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве

8:21:426/30/2021Фото: Pixabay
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В 2021 учебном году впервые на московской клинической базе в головном учреждении открыт набор на обучение в аспирантуре и ординатуре по направлениям и специальностям «Фтизиатрия», «Инфекционные болезни», «Пульмонология», «Торакальная хирургия».

Одним из важных направлений деятельности НМИЦ ФПИ является обучение научных и медицинских кадров, а также повышение их квалификации
Одним из важных направлений деятельности НМИЦ ФПИ является обучение научных и медицинских кадров, а также повышение их квалификации

НМИЦ ФПИ Минздрава России впервые объявил набор на учебу в аспирантуру и ординатуру на своей московской базе, сообщает сайт Минздрава.

Одним из важных направлений деятельности НМИЦ ФПИ является обучение научных и медицинских кадров, а также повышение их квалификации. Высокий уровень получаемого в Центре образования обусловлен тем, что это единственное учреждение в России, где проводят и координируют фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и оказывают лечебную помощь при социально значимых инфекциях. Центр обеспечивает межсекторальное взаимодействия в рамках одного учреждения по нескольким направлениям: фтизиатрическому, инфекционному, пульмонологическому и онкологическому, в том числе с хирургическим пособием.

В 2021 учебном году впервые на московской клинической базе в головном учреждении открыт набор на обучение в аспирантуре и ординатуре по направлениям и специальностям «Фтизиатрия», «Инфекционные болезни», «Пульмонология», «Торакальная хирургия». При успешном освоении программы наши аспиранты и ординаторы получат редкую возможность трудоустройства и построения карьеры в НМИЦ ФПИ Минздрава России.

Обучение проводят опытные педагоги – доктора и кандидаты медицинских наук, имеющие богатую клиническую практику по диагностике и лечению сложных случаев легочного и внелегочного туберкулеза, дифференциальной диагностике и лечению патологии органов дыхания, социально-значимых инфекций, торакальной хирургии.

Освоение медицинских манипуляций проводится в современном методическом симуляционно-аккредитационном центре.

Что касается Уральского филиала НМИЦ ФПИ, то там успешно продолжается обучение и осуществляется набор будущих аспирантов и ординаторов по направления и специальностям «Фтизиатрия» и «Торакальная хирургия».

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