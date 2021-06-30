Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путину на лишение надбавки к пенсии
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Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путину на лишение надбавки к пенсии

8:50:026/30/2021Фото: Кремлин.ру
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Омича лишили льгот и доплаты к пенсии как ветерана труда после повышения пенсии.

Владимир Путин надеется, что его услышат в регионах
Владимир Путин надеется, что его услышат в регионах

В ходе прямой линии  пенсионер задал вопрос Владимиру Путину, почему ветеранов труда лишают доплат.

В.Васильков: Здравствуйте!

Я отработал более 40 лет, и мне присвоили звание «Ветеран труда Омской области». Сейчас немножко пенсию прибавили – «Ветеран труда» убрали, льготу убрали. Платили хоть 550 рублей, а сейчас я никто. В душу наплевали. Не я один такой.

Н.Аскер-заде: Я прошу прощения, Вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация.

В.Васильков: Да, и этот вопрос был.

В.Путин: Пожалуйста, Владимир Алексеевич.

Что касается «Ветерана труда», я знаю, к сожалению, это проблема, с которой нередко люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались эти звания «Ветерана труда», и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено…

В.Васильков: Не я же один такой.

В.Путин: Я знаю и считаю, что это неправильное решение. Моё мнение такое, и надеюсь, что в Омске меня услышат. Потому что у нас вообще есть такое общее правило, кстати говоря, предусмотренное и Конституцией: нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня.

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От редакции

У вас в регионе тоже лишают этой доплаты?

    Аноним, 30 июня 2021 9:10:21
    Как спалилась на прямой линии Н.Аскер-заде.
    Не в тему регламента заготовленных вопросов и ответов.
    Н.Аскер-заде: Я прошу прощения, Вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация.
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    Аноним, 30 июня 2021 10:03:01
    Ой да ладно. Вы так говорите как будто кто-то из имеющих хоть сколько-то мозга всерьёз думает что это не постановочное шоу. А те, кто без мозга - они и этого не заметят. Там вообще глухо - хоть в рожу им плюй и в известном направлении прямым текстом посылай.
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