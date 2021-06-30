Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путину на лишение надбавки к пенсии

В ходе прямой линии пенсионер задал вопрос Владимиру Путину, почему ветеранов труда лишают доплат.
В.Васильков: Здравствуйте!
Я отработал более 40 лет, и мне присвоили звание «Ветеран труда Омской области». Сейчас немножко пенсию прибавили – «Ветеран труда» убрали, льготу убрали. Платили хоть 550 рублей, а сейчас я никто. В душу наплевали. Не я один такой.
Н.Аскер-заде: Я прошу прощения, Вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация.
В.Васильков: Да, и этот вопрос был.
В.Путин: Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Что касается «Ветерана труда», я знаю, к сожалению, это проблема, с которой нередко люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались эти звания «Ветерана труда», и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено…
В.Васильков: Не я же один такой.
В.Путин: Я знаю и считаю, что это неправильное решение. Моё мнение такое, и надеюсь, что в Омске меня услышат. Потому что у нас вообще есть такое общее правило, кстати говоря, предусмотренное и Конституцией: нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня.
Не в тему регламента заготовленных вопросов и ответов.
Н.Аскер-заде: Я прошу прощения, Вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация.